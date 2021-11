3 truques infalíveis para manter o microondas sempre limpo e livre de mau cheiro

Vamos ser sinceros, alimentos diferentes podem fazer com que seu microondas cheire mal. Além disso, peixes ou carnes queimados podem invadir todos os cantos da cozinha e permanecer no eletrodoméstico. Bom, foi pensando nisso, que hoje vamos te mostrar 3 truques para ter seu microondas sempre limpo e livre de mau cheiro. Vem com a gente!

Antes de tudo, para evitar o mau cheiro é fundamental manter as coisas limpas. Além disso, deve-se tomar medidas de segurança como desligar o aparelho da tomada, retirar a placa e o mecanismo que permite sua rotação.

3 truques para ter seu microondas sempre limpo e livre de mau cheiro

1. Vinagre, limão e bicarbonato de sódio

O primeiro truque é o “trio dourado” de limpeza pode ajudá-lo nesses casos. Assim, para deixar seu microondas sempre limpo e livre de mau cheiro você deve fazer uma mistura de quatro colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Além disso, o suco de dois limões e meia xícara de vinagre branco .

Em seguida, deixe descansar por 10 minutos para depois aplicá-lo no micro-ondas. Inclusive, concentre o antídoto principalmente nos cantos, e depois espere mais 5 minutos para depois retirar com papel-toalha.

Vale lembrar que você não deve fechar imediatamente o aparelho, a ventilação também ajudará com o cheiro desagradável.

2. Limão e canela

Em segundo lugar, a acidez do limão e o cheiro da canela podem ajudar a manter os aromas sob controle. Nesse caso, você tem duas opções para poder limpar o micro-ondas. Um frio e um quente.

Se quiser seguir o método frio, basta cortar um limão ao meio e espalhar na canela em pó. Assim, esfregue a parte aberta do limão por dentro e remova qualquer resíduo com papel absorvente ou pano.

A outra opção é colocar o suco de um limão com a canela em pó em um recipiente adequado para micro-ondas. Depois disso, ligue o aparelho na potência máxima por 1 minuto e deixe o vapor fazer o seu trabalho. Não se esqueça de remover qualquer resíduo com um pano.

3. Café

Por fim, você vai precisar de um pouco de café instantâneo em um recipiente para micro-ondas. Assim, como no truque anterior, a ideia é deixar o vapor inundar todo o aparelho.

Para isso, deve-se programar o aparelho na potência máxima por 3 a 5 minutos. Terminado o ciclo, deixe a porta fechada para que o vapor absorva tudo.

