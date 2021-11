Aeroporto de Goiânia está a um passo para trocar de nome

Depois de 65 anos, o Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, poderá ter outro nome.

Isso porque o plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (23), de forma rápida e sem dificuldades, projeto de lei que altera o nome do espaço para Iris Rezende (1933-2021) – ex-governador e ex-prefeito que faleceu no último dia 09.

O autor do projeto é o senador Luiz do Carmo (MDB) e o senador Valderlan Cardoso (PSD) foi o relator da matéria e segue para análise e votação na Câmara dos Deputados.

Outras homenagens seguem em curso para homenagear o líder político. Na terça-feira (23), a Câmara Municipal de Goiânia aprovou a inclusão do nome de Iris Rezende no Parque Mutirama – local criado pelo próprio emedebista.

Outras mudanças de nome que tramitam na casa de leis são: da Avenida Anhanguera, do Paço Municipal, Bosque dos Buritis e Morro da Serrinha.

Curiosidade

A origem do nome Santa Genoveva vem da homenagem que um dos doadores do terreno, o médico, Altamiro de Moura Pacheco, prestou a mãe: Dona Maria Genoveva de Moura Pacheco – que levava o mesmo nome da santa.