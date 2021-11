Procon Goiânia dispensa licitação e contrata churrascaria para festa de servidores

A festa dos servidores do Procon Goiânia para a apresentação dos resultados do ano de 2021 e planejar o ano de 2022 já está garantida.

A Churrascaria Gramado, tradicional casa do segmento na capital, foi a escolhida para prestar os serviços de buffet e recepção do evento.

O contrato, que dispensou licitação, já está publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (24).

De acordo com o documento, o valor para bancar a confraternização é R$ 13 mil oriundo do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Carolina Alves Luiz Pereira, presidente da autarquia na gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), foi quem assinou o ato.

Para ler a íntegra do contrato, clique aqui .