O contribuinte com dificuldade em acessar o sistema da Prefeitura de Goiânia para requerer Nota Fiscal Avulsa e buscar o tutorial disponibilizado no goiania.go.gov.br também encontrará o caminho para um site adulto.

A revelação foi feita por um usuário do Twitter, que viralizou na rede social nesta quinta-feira (25) com uma sequência de publicações expondo a situação.

“E eu que fui acessar um tutorial no site da Prefeitura de Goiânia e me deparei com um favorito de pornô na barra de atalhos do servidor que fez a captura de tela”, mostrou.

e eu que fui acessar um tutorial no site da prefeitura de Goiânia e me deparei com um favorito de pornô na barra de atalhos do servidor que fez a captura de tela kkkkkkkk pic.twitter.com/f4AQqJPs0F — bambi flagelado (@bambiflagelado) November 25, 2021

O +18 em questão estava favoritado como “Webcam Show Perf…”, uma categoria do xHamster que exibe vídeos profissionais e amadores de casais tendo relações filmadas pela webcam.

Mas além desta página, outras, como o do Banco do Brasil, a de um curso de ensino médio e até a que mostra os horários de ônibus da capital, também são exibidos no barra do navegador.

“Inclusive, ao chegar no da RMTC, ainda pensei: “tadinho, deve ser estagiário… tá de olho até no ônibus”, brincou o autor da postagem.

Em seguida, ele conclui: “se era estagiário? não sei… mas que era safadinho era. E você pode conferir no site da Prefeitura de Goiânia”.

o hamster, o nome… eu havia chegado à conclusão do que eu desconfiava a pessoa deixou vazar no print o site de pornô favoritado na barra do chrome. se era estagiário? não sei… mas que era safadinho era. e você pode conferir esse no site da prefeitura de Goiânia 💕 pic.twitter.com/L4TZAAlsh4 — bambi flagelado (@bambiflagelado) November 25, 2021

Até o fechamento desta publicação, o arquivo pdf do tutorial continuava disponível goiania.go.gov.br. Para conferir, clique aqui.