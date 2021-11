Adolescente de Anápolis fica com rosto desfigurado após panela de pressão explodir

A transferência foi liberada na tarde desta sexta-feira (26) e a adolescente Nadyme Kelly Carvalho, de 14 anos, já está a caminho do Hospital Estadual de Urgências de Dr.Valdemiro Cruz (HUGO), em Goiânia.

Ela sofreu graves queimaduras e precisará passar por um procedimento de reconstituição facial após uma panela de pressão explodir e danificar seriamente o rosto dela.

A informação foi confirmada com exclusividade ao Portal 6 pela mãe da garota, Keiliane Paulino Carvalho, que também explicou como o desastre aconteceu.

Nadyme foi preparar um bife no final da manhã de quinta-feira (25), pouco antes de ir para a escola. Enquanto isso, em outra boca do fogão, a panela de pressão cozinhava o feijão.

Em determinado momento, o utensílio explodiu com a alta pressão, atingindo em cheio o do rosto da adolescente.

Como detalhado pela mãe, a explosão foi tão forte que todas as louças que estavam guardadas em armários, assim como o fogão e até mesmo o telhado da cozinha, foram destruídos.

A genitora se mobilizou o mais rápido possível para auxiliar a filha, que chegou a desmaiar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) também foi acionado para comparecer até o local.

Felizmente, um vizinho percebeu a gravidade do caso e adiantou o transporte, encontrando os agentes do SAMU no meio do caminho.

Após os primeiros socorros, ela já foi encaminhada às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde ficou internada até a tarde de hoje (26), enquanto aguardava a liberação para a unidade da capital.

No momento, segundo a mãe, ela já se encontra bem melhor e com quadro clínico estável.

Em tempo

A tragédia, porém, trouxe sérios danos para a residência da família de Keiliane e Nadyme, além dos custos com o tratamento.

Diante disso, elas disponibilizaram a conta bancária para quem tiver interesse em auxiliar com alguma contribuição.

O banco é a Caixa Econômica Federal, agência 0014, conta 00837996382-0. O telefone para contato é (62) 99222-5582.