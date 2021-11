Jojo Todynho assume namoro após se irritar com vazamento de foto

A cantora Jojo Todynho, 24, publicou na noite desta segunda (29) a primeira foto ao lado do seu novo namorado, o militar Lucas Souza. “Homens da minha vida”, escreveu na legenda da imagem. Ela também sinalizou que o relacionamento começou em viagem que fez para Tulum, no México, em agosto.

Jojo assumiu o namoro publicamente pouco tempo depois de fazer um desabafo no Stories do Instagram, muito irritada, por terem vazado uma foto dela ao lado de Lucas. Ela tinha postado a imagem em um perfil privado na rede social, que criou há três meses para os amigos mais próximos e que conta com pouco mais de cem seguidores.

“Alguma pessoa que eu confiava -e é impossível descobrir quem foi- pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebooks públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem de lidar com o mau-caratismo”, disse.

“Não imaginei que essa foto vazaria. Isso prova cada vez mais que tenho que ficar afastada dos outros, viver no meu mundo como eu vivo, trabalho e vou para casa, quietinha”, completou.