Reconstrução do povoado de Pirenópolis alagado pelas fortes chuvas tem avanço com mobilização de bombeiros e da comunidade

As chuvas que caíram em Goiás no último final de semana alagaram o povoado de Lagolândia, localizado a 40 quilômetros de Pirenópolis. Por conta da tempestade, a prefeitura declarou calamidade pública.

Passado o temporal, o distrito agora passaa pelo processo de reconstrução. O Corpo de Bombeiros está realizando a limpeza das ruas do local. Além disso, os profissionais estão recolhendo imóveis inutilizáveis.

A orientação dos militares é que as pessoas não retornem aos imóveis neste momento. A instrução da corporação é de que a população aguarde um laudo da defesa civil para atestar o real estado das casas atingidas.

Outra ajuda importante está ocorrendo por parte da própria comunidade. São doações de roupas, eletrodomésticos, móveis, itens de higiene pessoal, água mineral e alimentos.

Após as chuvas, o saldo de pessoas desabrigadas são cerca de 150. Entre elas 14 crianças, sendo duas menores de um ano. Os moradores desalojados foram encaminhados para casas de turismo ou para residências de familiares que moram nas redondezas.

Governo também está prestando assistência no local

O governador Ronaldo Caiado (DEM) visitou o distrito nesta terça-feira (30). Acompanhado de Nivaldo Melo (PP), prefeito de Pirenópolis, Caiado colocou todo o aparato do estado à disposição.

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) enviou um caminhão com donativos para a localidade. Entre as doações estão 50 cestas básicas, 10 enxovais de bebê, 100 cobertores, água potável e brinquedos para as crianças.