Mário Sérgio Cortella dará grande palestra na UEG com transmissão aberta à toda a população

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), realiza entre esta quarta-feira (1º) e 03 de dezembro, o VIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). A conferência de abertura contará com uma presença ilustre.

Com início previsto para às 18h45, o palestrante será o escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella, autor de 47 livros publicados no Brasil e no exterior.

A palestra de abertura é intitulada “Os rumos da universidade pública no pós-pandemia, com foco nas relações humanas entre professores, técnicos e alunos”.

Apesar da instituição estar sediada em Anápolis, toda a população poderá acompanhar o evento na íntegra, pois a transmissão será realizada de maneira gratuita pelo canal do YouTube UEG TV .

Além da palestra de Cortella, também haverá simpósios temáticos, minicursos, mesas-redondas, oficinas e apresentações de trabalhos.

A programação completa pode ser conferida no site da instituição.