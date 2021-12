Buser faz embarque no Santa Genoveva e cobra muito mais barato que companhias aéreas

Com a chegada do final do ano, os valores das passagens aéreas dispararam nos aeroportos. Quem precisa deslocar longas distâncias na segunda quinzena de dezembro, por exemplo, pode enfrentar preços salgados nos sites das companhias aéreas.

Contudo, a Buser, plataforma de fretamento de ônibus para viagens intermunicipais, que já chegou em Goiás, pode ser uma opção mais viável.

O Portal 6 fez um comparativo entre os valores oferecidos para voos saindo do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, e os veículos fretados da Buser, que, ironicamente, também saem do mesmo setor do terminal aéreo.

As cidades escolhidas foram Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Todas as simulações se utilizaram dos preços mais baratos oferecidos pelas companhias aéreas no dia 03 de dezembro, para viagens marcadas para o dia 20 de dezembro – semana em que as festas de final de ano se aproximam.

A oferta mais discrepante foi para a capital de Minas Gerais (MG). Um voo oferecido pela Azul, para o aeroporto Confins, saindo às 19h50 e com chegada às 23h, custa R$ 754, incluindo taxas e impostos.

Na Buser, uma viagem saindo às 17h50 e chegando às 07h50 no Barro Preto, centro de Belo Horizonte, sai por R$129,90, quase 6 vezes mais barato.

O itinerário oferecido pela plataforma de fretamento de ônibus para São Paulo também ficou mais em conta. Saindo às 8h e chegando às 23h, o usuário paga R$109,90 para desembarcar próximo à estação de trem Hebraica-Rebouças.

O passageiro aéreo que aproveitar a opção mais barata, oferecida pela Latam, vai pagar R$587 (5,3 vezes mais caro), para sair do Aeroporto de Goiânia às 10h30 e pousar no aeroporto de Congonhas às 21h20.

As ofertas ficam mais niveladas quando se leva em consideração a cidade do Rio de Janeiro. Por R$ 665, o usuário sairá da capital goiana às 15h30, chegando às 19h no Aeroporto Galeão Antônio Carlos Jobim, em voo da Azul.

Pela Buser, a passagem garante que o transportado saia às 18h no dia 20 e chegue no bairro Glória, na capital fluminense, às 15h45 do dia seguinte. O preço é de R$167,90, valor 3,9 vezes menor.