Conheça o goiano mochileiro que decidiu conhecer todo o Brasil andando a pé

Viajar 700 km a pé com tantas acessibilidades disponíveis parece loucura, mas para o mochileiro Richard Oliveira, se tornou mais que uma vontade, mas um objetivo profissional.

O aventureiro decidiu gravar um documentário sobre o Caminho Velho da Estrada Real de Ouro Preto (MG), passando por São Paulo e finalizando o trajeto em Paraty (RJ).

Sozinho na caminhada e a pé em todo o percurso, ele só visualizava o documentário “Um mochileiro na Estrada Real” concluído, onde registraria as dificuldades, os locais, as cidades, os sentimentos e os aprendizados.

O trajeto não foi escolhido por acaso, segundo Richard. Lá foi por onde os antigos escoavam o ouro e os diamantes retirados das terras mineiras e transitavam gado e escravos.

Ao todo, foram 38 dias de viagem, 29 deles caminhando, com uma média de 25km por dia, passando por mais de 30 cidades.

Mas engana-se quem pensa que foi a primeira aventura do produtor. Ele já produziu outro comentário: “Um Mochileiro no Caminho de Cora Coralina”.

O filme tem 105 minutos e retrata uma outra viagem de 300km a pé pelo interior do Goiás. Este já teve mais de 132 mil visualizações, mais de 1400 comentários e 13 mil curtidas no canal do YouTube “Vida de Mochila”.