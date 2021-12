Além do adolescente com revólver, PM também apreendeu outro estudante com simulacro de arma em Anápolis

O revólver que estava em posse de um adolescente de 13 anos, não foi a única apreensão realizada pela Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (06), no Colégio Estadual General Curado, no Setor Industrial Munir Calixto, extremo Sul de Anápolis.

Outro artefato confiscado pela corporação foi um simulacro de arma de fogo que estava com um aluno que cursa o sétimo ano na unidade escolar.

Ao Portal 6, o Coronel Mauro Vilela, superintendente de Segurança Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), estudante foi conduzido à Delegacia-Geral e autuado por ato infracional.

O oficial também afirmou que a pasta já deu início a averiguação do caso do aluno que estava com o revólver. Apesar do episódio, a situação no colégio está normalizada e as aulas foram retomadas.

“As aulas continuam normal, o aluno virá pra escola e os psicólogos da Seduc vão acompanhá-lo. Não há punição além daquelas impostas pelo Poder Judiciário”, afirmou o Coronel.

Outro ponto destacado pelo superintendente foi o histórico do aluno. Antes do ocorrido desta segunda-feira, ele só esteve envolvido em um incidente.

“Esse aluno nunca teve problema na escola, ele já havia aparecido com uma bebida alcóolica”, pontuou.