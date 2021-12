Com união e bons propósitos vamos superar a crise

A arte da política é construir convergência onde há divergências para superar desafios em comum. No momento de dificuldade que vivemos no País, buscar a união das forças políticas que têm propósitos semelhantes deixa de ser uma questão circunstancial e passa a ser uma prioridade. Foi com esse entendimento que o MDB decidiu se aliar ao governador Ronaldo Caiado em setembro deste ano. E esse espírito de união em torno de um projeto de desenvolvimento para Goiás, que carrega também a bandeira da ética no trato com a máquina pública, se materializou com muita intensidade durante o evento que promovemos em Anápolis no último sábado.

O encontro regional do MDB, pelo qual passaram mais de 1 mil pessoas no decorrer do dia, foi uma demonstração de maturidade e união do partido, bem como da firmeza política do governador. Com 14 prefeitos presentes, deputados, dezenas de vereadores e presidentes de diretório, o MDB reafirmou sua força e seu compromisso com Goiás, construídos durante mais de quatro décadas de atuação política permanente no nosso Estado. E Caiado foi recíproco ao depositar sua confiança integral nos quadros do partido para não apenas levar adiante seu projeto, mas dar a ele uma dimensão maior e abrir novas possibilidades de realizações.

Mas esse é só o começo do trabalho. O Brasil tem adiante um cenário de instabilidade econômica e política. O desafio é grande mesmo para os mais bem intencionados agentes públicos.

É preciso ter em mente que a perspectiva para o próximo ano é de crise econômica e menor geração de emprego em todo Brasil. Goiás, por causa da pujança do agronegócio, tem conseguido resultados econômicos melhores que boa parte dos outros estados, mas não somos uma ilha e os solavancos do País nos afetam substancialmente. Especialmente a população mais vulnerável.

O governo criou uma série de programas sociais para garantir a subsistência das famílias mais carentes, como é o caso do Mães de Goiás, mas é por meio da geração de emprego que vamos dar a devida dignidade que todos cidadãos merecem. Um dos maiores desafios dos governantes para os próximos meses será implementar soluções para a inclusão produtiva da população, seja na qualificação da mão de obra, seja na atração de novos investimentos. Não será tarefa fácil, mas precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para ter êxito.

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do Portal 6.