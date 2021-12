Goiás não vai antecipar prazo para aplicação de dose de reforço, afirma SES

Goiás não vai mudar o prazo para a aplicação de doses de reforço. Esse é o posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES) mesmo após o estado de São Paulo (SP) decidir antecipar a complementação do ciclo vacinal de reforço contra a Covid-19.

A proposta, de reduzir o prazo de cinco para quatro meses, seria uma maneira de garantir a proteção dos cidadãos, tendo em vista a chegada da variante Ômicron no país.

Entretanto, a pasta afirmou que vai continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde (MS), respeitando o intervalo determinado pela autoridade máxima de saúde no país.

Desse modo, a população de Goiás deve continuar respeitando o prazo de cinco meses, após receber as duas doses para aplicar o reforço do imunizante.

Já no caso da marca Janssen é um incógnita. O imunizante que demandava dose única, agora também será necessário complementação conforme orientação do Ministério da Saúde.

Entretanto, a SES respondeu ao Portal 6 que ainda aguarda a definição federal para saber a data e quantidade de vacinas da Janssen que serão encaminhadas para Goiás.

Leia nota na íntegra:

A pasta informa que segue as orientações do Ministério da Saúde (MS) sobre o intervalo entre as doses das vacinas contra a Covid-19.

No caso da Janssen, por exemplo, as pessoas que tomaram a dose única (DU) devem tomar o reforço da Janssen no intervalo de no mínimo 2 meses após a primeira aplicação.

O Estado ainda aguarda definição do MS sobre a data e quantidade de vacinas da Janssen que serão encaminhadas para Goiás.