6 dicas para hidratar os cabelos ressecados em casa

Vamos confessar, cabelos ressecados são o terror para a mulherada e para os homens também, não é mesmo? É do conhecimento de todos que a hidratação é de extrema importância para todos os tipos de cabelos. Foi pensando nisso, que hoje vamos te dar 6 dicas para hidratar os cabelos ressecados com truquezinhos que você pode fazer em casa. Vem com a gente!

Primeiramente, a hidratação é importante, principalmente, para os cabelos que estão expostos constantemente à poluição, água com cloro ou radiação solar. Pois podem deixar os fios mais ressecados e quebradiços ao longo do tempo.

Desta forma, consequentemente, hidratar o cabelo ajuda a proteger os fios da ação do sol, do frio e do vento. O que gera brilho e maciez aos fios durante todo o ano. Veja agora dicas para o seu dia a dia para manter os cabelos macios e sedosos:

6 dicas para hidratar os cabelos ressecados:

1. Máscara para hidratação

Primeiramente, usar um creme para hidratação dos cabelos é importante. Basicamente, ele ajuda a repor a água que os fios perdem ao longo do tempo e reduz o ressecamento e o efeito frizz. Além disso, especialistas recomendam que esses cremes devem ser usados 2 a 3 vezes por semana.

Para aplicar a máscara de hidratação deve-se lavar o cabelo com shampoo para abrir as cutículas do fio para melhorar a ação da máscara, Em seguida, retirar o excesso de água usando uma toalha e desembaraçar o cabelo suavemente com uma escova ou pente. Agora, deve-se aplicar a máscara mecha por mecha e de cima para baixo, evitando passar muito perto da raiz, e deixar agir por alguns minutos. Por fim, enxague bem a cabeça e use o condicionador para selar os fios, garantindo a hidratação e a maciez do cabelo.

2. Sérum

Outra dica infalível é o uso do sérum para cabelo. Em resumo, ele é um produto líquido que pode ser aplicado nos fios e que tem como objetivo selar o fio. Isso significa manter a umidade e hidratação, evitando a quebra do fio de cabelo devido ao ressecamento. Além disso, o sérum protege o cabelo dos efeitos do calor, dos raios solares, da sujeira e poluição, que podem deixar o cabelo ressecado.

3. Massagem com óleos

Em seguida temos a alternativa de massagear os cabelos com óleos. Por exemplo, óleo de côco, óleo de amêndoas, óleo de argan, óleo de jojoba ou alecrim. Logo, eles fornecem nutrientes para manter o cabelo saudável, aumentar a circulação sanguínea no couro cabeludo, fortalecer a raiz e até promover o crescimento do cabelo.

4. Lavar o cabelo com água fria ou morna

Essa dica é primordial! Lavar o cabelo com água fria ajuda a reter a oleosidade natural do cabelo. Além disso, ajuda a fechar os poros e a selar as cutículas dos fios, deixando o cabelo mais macio, suave e hidratado. Logo, com os poros dos fios fechados, o cabelo fica menos exposto aos efeitos prejudiciais da poluição e suor, por exemplo, que podem ressecar o cabelo.

5. Usar um leave-in com proteção solar

Essa é uma boa alternativa e prática para hidratar os cabelos ressecados. Assim, leave-in ou creme sem enxágue com proteção solar, funcionam como uma barreira, evitando os danos causados pela radiação ultravioleta do sol. Visto que podem provocar abertura das cutículas dos fios e a perda de nutrientes e umidade deixando o cabelo ressecado.

6. Aplicar um protetor térmico

Por fim, a aplicação de um protetor térmico ajuda a hidratar o cabelo. Isso porque ele forma uma camada no fio que permite reter a água dentro do fio. Assim, mantendo a umidade do cabelo, reduzindo o risco de formação de frizz e os efeitos prejudiciais da chapinha, secador de cabelo ou babyliss, por exemplo, que podem deixar os fios ressecados, quebradiços e sem brilho.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!