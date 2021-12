Você gosta de cuidar da sua saúde e manter uma vida saudável? Além disso, sabia que manter os índices de glicose no sangue é fundamental para nosso organismo? Por isso, hoje iremos apresentar 6 maneiras de reduzir a glicose no sangue e manter uma dieta alimentar com hábitos saudáveis.

6 maneiras de reduzir a glicose no sangue:

1. Consumo de macronutrientes

Primeiramente, segundo especialistas, a combinação de macronutrientes na dieta é uma das formas recomendadas para baixar os níveis de glicose no sangue! Basicamente, os carboidratos acompanhados de proteína ou gordura servem como método para desacelerar a digestão, o que amortece os picos doces em nosso organismo.

2. Consumo de frutas

A seguir, o consumo de frutas inteiras, ao invés de sucos, podem auxiliar na redução de açúcar no sangue. Em resumo, nosso organismo aproveita a fibra contida nos alimentos sólidos.

3. Consumo de vegetais

Ademais, a ingestão de vegetais sem amido, como alface, couve-flor, espinafre e couve é positiva. Logo, uma dieta associada a esses alimentos reduzem a glicose no sangue.

4. Vitamina D

Enquanto isso, a absorção da vitamina D por meio de alimentos, como sardinhas e cogumelos também é importante. Além disso, a exposição ao sol é o principal mecanismo de obtenção desse composto para o corpo.

5. Atividade física

Ademais, a prática constante de exercícios físicos é outra forma de baixar os níveis de glicose no sangue. Isso porque a atividade física promove o controle do peso e aumenta a sensibilidade à insulina, para que as células aproveitem melhor o açúcar que manipulam na dieta.

6. Hidratação

Por fim, a hidratação tem papel fundamental, basicamente, ela ajuda os rins a expulsar o excesso de glicose. Para mais, quando associado a um bom descanso e redução de estresse, nosso corpo funciona regularmente.