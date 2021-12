Polícia conclui que goiano foi morto e não “suicidado” após descobrir segredo do patrão

A investigação da morte de um caseiro goiano que apareceu “suicidado” na zona rural do município de Nova Iguaçu, há 330 quilômetros de Goiânia chegou ao fim.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito do crime é o patrão da vítima e a motivação teria sido a descoberta de um segredo por parte do trabalhador.

A confidência era de que o chefe teria se apropriado indevidamente de porcos de vizinho. Por conta da subtração, o vizinho teria registrado boletim de ocorrência por furto.

O homem de 37 anos teria cometido o homicídio e forjado o suicídio do funcionário posteriormente. A vítima foi encontrada na cama onde dormia alvejada com dois disparos de arma de fogo.

A elucidação do crime contou com a ajuda crucial dos laudos e exames periciais do Instituto de Criminalística que descartaram a hipótese de suicídio.

A PC cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra o suposto autor nesta quinta-feira (09).