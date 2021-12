Vacina mais esperada em Goiás para dose de reforço será distribuída para apenas duas cidades

Atualizada, às 17h50

Apenas Goiânia e Aparecida irão receber as 17.500 doses da Janssen que chegaram na última quarta-feira (08) em Goiás. Anápolis, assim como as demais cidades goianas, não será beneficiada com a remessa enviada pelo Ministério da Saúde (MS).

A tomada de decisão da Secretaria Estadual de Saúde (SES) foi nesta quinta-feira (09), tendo em vista a pequena quantidade de doses recebidas.

O total equivale a pouco mais de 10% das 151 mil doses necessárias para reforçar a proteção dos goianos que se imunizaram com a vacina da Janssen.

A pasta ainda disse que os demais municípios irão receber os imunizantes “a partir do recebimento de uma remessa maior de doses, que segundo o Ministério da Saúde está prevista para até o início da próxima semanas”.

Municípios

Mesmo sendo bem aguardada e a última marca a desembarcar em Goiás para a dose de reforço, nenhum dos dois municípios sabe qual estratégia deverá seguir e quais os grupos serão priorizados até a divulgação desta reportagem.

Procurada, a Prefeitura de Goiânia afirmou que ainda não havia uma estratégia pronta, já que ainda não havia, sequer, recebido com os imunizantes.

Já a SMS de Aparecida afirmou que estava aguardando uma decisão da Coordenação de Imunização para poder divulgar maiores informações.

Com a palavra, a SES:

Durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) desta quinta-feira (09/12), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems-GO) aprovaram os detalhes para distribuição das vacinas Janssen no Estado.

Devido à pequena quantidade de doses recebidas na primeira remessa, as vacinas serão distribuídas ainda hoje, de maneira proporcional, para os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia