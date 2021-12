IBGE deve abrir 7 mil vagas para realização de Censo 2022 em Goiás

Após 12 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE) irá realizar novamente o Censo em 2022. Em Goiás, a expectativa é de que 7 mil funcionários temporários devem ser contratados para realizar o levantamento.

A estimativa é da própria seccional da entidade no estado goiano. Entretanto, a seccional espera a divulgação do cronograma oficial para anunciar o número exato de admissões temporárias. O calendário deve ser publicado ainda neste mês de dezembro.

A previsão é de que a seleção destes mais de 7 mil contratados ocorra até janeiro de 2022.

O Censo não é realizado em Goiás desde 2010, quando foi apontado que a população era de 6.154.996 habitantes. Atualmente, o IBGE estima que o estado tenha aproximadamente 7,2 milhões de moradores em 2021.

A pesquisa deveria ter sido realizada em 2020 e 2021, mas devido ao avanço da pandemia de Covid-19 no país, teve de ser cancelada.

Os dados do Censo provocam diversos impactos nas políticas públicas dos municípios, como na destinação de recursos financeiros de acordo com as características e necessidades informadas pela população.

Construção de creches, hospitais, escolas e desenvolvimento de políticas afirmativas para populações marginalizadas são exemplos do que pode ser feito com base na pesquisa.