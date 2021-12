Para vigiar a ex em Pirenópolis, homem instalou câmeras escondidas na casa dela

Um homem de 33 anos foi indiciado por constrangimento ilegal praticado no contexto da Lei Maria da Penha. O caso ocorreu em Pirenópolis e o inquérito foi enviado ao Poder Judiciário pela Polícia Civil (PC), nesta quinta-feira (09).

De acordo com a investigação, o homem instalou câmeras escondidas na casa da ex, sem que houvesse consentimento dela.

Segundo a vítima, a descoberta do artefato ocorreu quando ela chegou em casa do trabalho e se deitou na cama para descansar. Ao olhar para o teto, a mulher viu uma luz piscando.

Logo após ter percebido, ela deduziu quem seria o possível suspeito e acionou a PC. Testemunhas relataram que haviam visto o homem manuseando a fiação, que segundo ele era os cabos da internet.

Entretanto, ao ser ouvido na delegacia, o homem confessou o delito e afirmou que pretendia usar as imagens para fiscalizar a conduta da mãe com os filhos.

Apesar disso, a câmera flagrou tanto a mulher quanto a babá trocando de roupa no quarto, fato que deixaram ambas bastante constrangidas.

Agora o suspeito será denunciado no artigo 146 do código penal, combinado com a Lei Maria da Penha. Caso seja condenado, a pena pode chegar a um ano de prisão.