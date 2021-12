Ana Hickmann diz que já pegou o celular do marido e apagou contatos

A apresentadora Ana Hickmann, 40, falou sobre o seu relacionamento com o marido, Alexandre Correa, 50. Em entrevista publicada no canal do youtuber Matheus Mazzafera, 41, Ana falou que já pegou o celular do marido e mexeu na frente dele.

Questionada se já pegou o celular do marido escondido, Ana disse que faz isso na frente dele mesmo. “Escondido não, eu pego e, se ele chegar junto, […] falo ‘estou olhando o seu WhatsApp'”, falou a apresentadora.

“Já apaguei contato do celular dele, já deixei de seguir as pessoas. […] Às vezes ele fica bravo, mas não quero saber. Tá seguindo por quê?”, afirmou Ana Hickmann.

A apresentadora ainda disse que o marido nunca pediu para mexer em seu celular, mas, se o fizesse, tudo bem, pois ela faz o mesmo. “Acho que os dois [são ciumentos] do mesmo jeito”, disse.

CURADO DO CÂNCER

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, revelou os momentos difíceis que enfrentou durante o tratamento de um câncer que enfrentou desde 2020. “Eu tinha certeza que ia morrer, eu estava preparado.”

A declaração foi dada em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, em fevereiro deste ano. No início de novembro de 2020, o empresário falou, pela primeira vez publicamente, sobre a doença. Ele foi submetido a uma cirurgia em outubro para a retirada de um linfonodo e recebeu o diagnóstico de que era um tumor em metástase.

Foram quatro meses de sessões de quimioterapia e radioterapia. Um dos piores momentos aconteceram no Natal, como o casal relembrou na entrevista. “O corpo dele estava cada vez mais fraco e ele sofrendo muito. Com muita dor, com muito enjoo, muito mal-estar. A ponto de, no dia 25 de dezembro, ele passar mal. Eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Eram duas da tarde, ele começou a passar mal. Ele não estava nem com a gente, na mesa do almoço. Passando mal no quarto por fraqueza. Realmente, ele teve um colapso”, disse Ana Hickmann.