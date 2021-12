FIlha de Maradona é impedida de entrar em estádio que leva nome de seu pai

Dalma Maradona, filha de Diego Maradona, foi impedida de entrar no estádio do Napoli, clube que recebeu seu pai em 1984 e que nomeia sua arena em homenagem ao ídolo: Estádio Diego Armando Maradona.

Em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, a filha do ex-jogador revelou estar gravando um documentário que se chamará “Lá Hija de Dios”, gravando cenas em diferentes momentos da vida de Diego quando o impedimento aconteceu.

“Nápoles é a última parada da minha viagem. Pedimos as autorizações necessárias para filmar no estádio, mas Napoli disse que não. Não pude acreditar, então pedi para tentar de novo. Nada… eles disseram não com uma correspondência muito curta, sem explicar os motivos.”, contou.

Depois da recusa feita pela administração do estádio, Dalma tentou contatar diretamente Aurélio De Laurentiis, presidente do Napoli desde 2004 e que tem uma ampla trajetória ligada ao cinema, tendo produzido alguns filmes, mas também não obteve retorno.

“Escrevi a ele com respeito, contando-lhe sobre meu projeto. Ele leu a mensagem, mas ainda não me respondeu “, lamentou Dalma em entrevista à Gazzeta Dello Sport.

Nas redes sociais não foi diferente, na sexta-feira (10), a conta espanhola do Napoli publicou uma mensagem comemorando o primeiro aniversário da mudança de nome do estádio, que deixou de ser chamado de San Paolo para levar o de Diego Armando Maradona, o que gerou revolta por parte de Dalma.

“Estou fazendo um documentário e eles não me deixam tirar fotos dentro do estádio. Obviamente filmei no Argentinos Juniors e no BOCA, mas não tenho autorização para filmar no Diego Armando Maradona em Napoli”, revelou Dalma, expondo a contradição que essa recusa representa.