Passar o Réveillon em Caldas Novas ou Pirenópolis pode custar tão caro quanto no Rio de Janeiro e Salvador

O planejamento para a passagem do Réveillon sempre é recheado de expectativa e procura, o que, por consequência, também caracteriza o período como referência na alta dos preços.

A parte mais afetada do comércio é, com certeza, nas áreas correspondentes ao turismo, tais como a hospedagem, por exemplo.

Embaladas pelo desejo de passar a “virada do ano” em algum local especial, as pessoas não costumam medir esforços na busca por pontos turísticos e referenciados.

Neste ano, porém, a alta procura por estabelecimentos em Goiás resultou em um fenômeno bastante interessante.

Isso porque, geralmente, os pontos mais “bombados” ficam por conta das localidades litorâneas, com oportunidade de aproveitar o feriado nas principais praias do país, já conhecidas por oferecerem grandes festas.

Entretanto, na mesma faixa de preços, se encontram apartamentos e pousadas de Caldas Novas e Pirenópolis – dois dos maiores municípios turísticos do estado.

Um levantamento realizado pelo Portal 6, junto ao Booking.com – uma das referências em hospedagem online – mostrou que é possível localizar apartamentos similares no Rio de Janeiro e Salvador, pelo mesmo valor cobrado pela estadia no interior.

Os preços variam entre R$ 2500 e R$ 5 mil para uma permanência de cinco dias, que abrange a comemoração do dia 31 para o dia 1º nos diferentes estados, a depender dos benefícios garantidos junto à confirmação e o tamanho do quarto, que pode contar com camas extras, por exemplo.

Curiosamente, passado apenas 15 dias da empolgação inicial do Réveillon, os mesmos quartos e espaços podem ser encontrado por, praticamente, a metade do preço.

É possível, inclusive, alugar espaços extremamente similares em questão de área e localização por valores menores que a cifra de R$ 1 mil.