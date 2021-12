Ministério Público põe fim a sequestro de mãe e bebê de 02 anos

Um sequestro que durou quatro anos teve desfecho na última semana, em Rio Verde, Sudoeste do estado. A descoberta e solução do caso foi feita pela 8ª Promotoria de Justiça, tendo a promotora Renata Dantas no comando das ações.

A titular do Ministério Público já estava acompanhando a situação de uma criança de 02 anos, que não tinha registro de nascimento. Em função da inércia da família em efetuar o documento, a rede de proteção à criança e adolescente foi acionada pelo Ministério Público (MP).

Foi constatado pela promotora que a mãe da criança tinha deficiência intelectual. Ao ser acolhida pelo estado, a rede de apoio deparou com a resistência do pai em passar informações e documentos.

A atitude suspeita chamou a atenção da promotora. Ao se aprofundar no caso, descobriu-se um crime do pai no Mato Grosso do Sul (MS) sem gravidade. Entretanto, Renata solicitou auxílio do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos em Goiás (Plid) e da Área da Infância do MP do outro estado.

Com as investigações, apurou-se que o pai da menina havia sequestrado a mulher em 2017.

Apoio

A partir daí, o abrigo onde estava a criança conseguiu localizar a família e iniciou um processo de preparação para que a mulher não sofresse abalo emocional, considerando que ela estava no último mês de gestação.

O autor foi preso quando a mulher não estava por perto e, com o MP de Mato Grosso do Sul, foi articulada a vinda da família da mulher.

Os entes chegaram a Rio Verde em novembro. Visando poupar a vítima, ela foi encaminhada para o abrigo para acompanhar a filha, momento em que ocorreu o reencontro.

As duas voltaram com os parentes para o Mato Grosso do Sul. A criança ficou sob a guarda legal da tia, que vai auxiliar a mãe com os cuidados, diante da sua deficiência.