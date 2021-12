Motorista de app em Anápolis tentou esfaquear passageiro

Uma discussão por conta de preço de tarifa e a forma como conduzir o trabalho resultou em ameaça, na manhã desta segunda-feira (13) em Anápolis.

Isso porque um motorista de aplicativo partiu para cima do passageiro com um facão que levava consigo dentro do porta-malas do carro, um Fiat Mobi vermelho.

Tudo começou quando o motorista começou a reclamar sobre o preço repassado pela empresa para os condutores de veículos.

Neste momento, o passageiro argumentou que estava pagando pelo serviço e que o profissional poderia, inclusive, livre arbítrio para escolher quais corridas queria ou não fazer.

Foi o estopim para que o motorista pedisse para que o passageiro descesse do carro. O vídeo de uma câmera de segurança mostra o condutor do carro exaltado saltando do veículo e pegando um facão no porta-malas.

Assustado, o passageiro desceu do carro, mas o bate-boca continuou. O motorista, por sua vez, levantou diversas vezes a arma branca em direção ao rapaz. Uma pessoa que passava pelo local tentou colocar panos quentes na situação.

Foi quando o motorista de aplicativo entrou no carro e fugiu do local.