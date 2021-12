Todas as pessoas que sonham em perder peso muito provavelmente já enfrentaram dietas loucas, jejuns infinitos, sucos detox e chás. Mas hoje você conhecerá uma lista simples, elaborada com base na opinião de especialistas, que pode contribuir para que você consiga perder algumas calorias e melhorar o estilo de vida.

6 hábitos comuns que podem te ajudar a perder peso mais rápido

1. Não repita o mesmo alimento duas vezes no dia (exceto vegetais)

Essa dica é importante para que haja uma quantidade de alimentos variados, logo, mais nutrientes distintos no cardápio.

Um exemplo é: se optou por comeu uma torradinha pela manhã, prefira outro carboidrato integral, como quinoa, no almoço ou jantar, obtendo assim, a variação necessária.

2. Legumes são essenciais

Além de todos os nutrientes encontrados nesses alimentos, eles possuem quantidades boas de fibras e componentes antioxidante, sendo fundamental na perda de peso, aliado, é claro, de uma dieta de baixas calorias.

Diversos estudos, como o realizado pelo European Journal of Nutritio, comprovam que mesmo seguindo a mesma dieta, perdem mais peso as pessoas que ingerem vegetais, ao menos quatro vezes na semana, no cardápio.

3. Uma boa noite de sono

8h30 de sono é o recomendado para auxiliar quem quer perder peso.

Trabalhos de inúmeros pesquisadores reuniram um grupo de pessoas realizando a mesma dieta e, notavelmente, quem dormiu as oito horas completas, obteve melhores resultados e perda de medidas, como o estudo do Annals of Internal Medicine.

4. Beber mais água

O recomendado pelos especialistas é 01 litro de água para cada 23kg.Por exemplo, uma pessoa que pesa 69kg, deve consumir 03 litros de água diariamente.

Isso porque quanto mais água é ingerida, mais líquido é liberado. Esse hábito também auxilia diretamente na redução de retenção de líquidos, além de contribuir com excelência na funcionalidade do organismo.

5. Insira o HIIT nos treinos

High Intensity Interval Training ou treino intervalado de alta intensidade é um método bastante eficaz para o aceleramento do metabolismo, sendo ótimo para queimar calorias de modo rápido.

O método consiste em realizar o exercício em alta intensidade por cerca de 30 segundos a 1 minuto e depois repousar pelo mesmo tempo. Mas é válido ressaltar que pode haver variações de pessoa para pessoa.

É fundamental ter o acompanhamento com um profissional educador físico para reduzir as chances de lesões.

O HIIT, geralmente, é utilizado em exercícios aeróbicos, como bicicleta e corrida. No entanto, é possível usufruir da técnica em anaeróbicos, como musculação.

6. Diminua os carboidratos

Massas, doces, biscoitos são grandes inimigos das pessoas que sonham em perder peso e reduzir as medidas.

Além dos carboidratos serem propensos à retenção de líquido, o corpo passa a enfrentar uma dificuldade em digerir e gastar todo o açúcar que esses produtos oferecem.

Então, surge a brilhante ideia de estocar, formando assim, as temidas gordurinhas, pelo excesso de açúcar.

Uma boa opção é substituir os doces por frutas, como abacate, melancia, morango e maçã.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.