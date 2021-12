Conhecida por trair os namorados no período do Natal, mulher anuncia que quer recuperar o tempo perdido em 2021

Uma inglesa, que teve a identidade preservada, fez uma revelação um tanto inusitada e chocou internautas com a fantasia ímpar.

É que ela diz sentir muita necessidade em trair o namorado na época ‘mágica’ do ano: o Natal.

“Papai Noel traz o demônio em mim e eu sempre fico na noite de Natal”, comentou em entrevista ao Mirror UK.

A agente de viagens revela ainda que, por ter sido em período pandêmico, ela não pôde aproveitar o último natal e, neste ano, tirará o atraso do feriado perdido.

Apesar dessa data comemorativa ser mais especial para a mulher, ela diz com tranquilidade que, ao decorrer do ano, fica com outras pessoas também.

“A maioria dos meus namorados sabe disso. Ou tivemos um relacionamento aberto ou eles fecharam os olhos à minha traição porque sabem como eu sou”, comentou.

Hoje, usuária de aplicativos de encontros, ela diz ser bastante sexuada e incapaz de permanecer em relações monogâmicas.

“Sempre fui altamente sexuada e a ideia de ficar com apenas um homem pelo resto da minha vida é entediante”, acrescentou.