O Quintal de Casa e a identidade cultural da Jaiara

Sob a sombra de uma tradicional mangueira se consolidou um dos pontos gastronômicos mais frequentados da Vila Jaiara, o Quintal de Casa reúne um cardápio com o que é há de clássico na culinária goiana. De comida de buteco até um jantar para a família.

Samuel e Edvania construíram amizades e vínculos com a região norte de Anápolis, consolidando um gastrobar que oferta iguarias que passeiam de galinha caipira a camarão. Uma rede de amigos que adotou a sombra e o sabor como formas de confraternizar.

Nas imediações da Avenida Fernando Costa o Quintal se consolidou como ponto de encontro de uma geração de amigos e traduz a concepção fim de tarde, cordialidade e atendimento personalizado.

A sombra desta mangueira é o ponto de encontro mais tradicional da Vila Jaiara, uma região com importância histórica e política. O Quintal é o quintal da casa de muita gente.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

