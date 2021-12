Saiba como será a programação noturna no Mutirama para a espera do Natal e Ano Novo

Um dos pontos turísticos mais famosos da região Central de Goiânia, o Parque Mutirama, anunciou uma programação noturna especial, voltada para as festas de final de ano na capital goiana.

Intitulada como “Natal Luzes: Mutirama”, a iniciativa vai começar nesta terça-feira (14), indo até o dia 06 de janeiro. Durante todos os dias da semana, o espaço estará aberto ao público.

Apenas entre os dias 24 e 26 de dezembro e entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro que o parque estará fechado, segundo a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul).

Esta é a primeira vez nos 52 anos de história do Mutirama que ele atenderá visitantes no período noturno.

Os frequentadores do parque poderão acessar a brinquedos diversos e alimentos servidos em uma feirinha que foi organizada.

Já a decoração, voltada para o Natal, trará uma decoração que contará com um Papai Noel gigante, trenó, árvore de Natal e pontos de luzes nas árvores.

A entrada é gratuita, mas o visitante pode doar um brinquedo ou um quilo de alimento não perecível. Os itens serão destinados a famílias carentes do município.

Pedal das Luzes

Como forma de marcar o início da programação especial, a Agetul organizou um passeio ciclístico que passará por todos os pontos do Natal Luzes de Goiânia.

Qualquer ciclista que estiver interessado poderá participar do percurso. As pedaladas vão começar às 19h30 desta terça-feira (14) na Avenida Contorno, saída do estacionamento do Parque Mutirama.

O circuito vai passar pelas Praças: do Trabalhador, Tamandaré, e do Ratinho, pelo Grande Hotel e retornará ao Parque Mutirama.