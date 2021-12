Defesa Civil emite alerta de chuvas fortes e intensas para todo o estado de Goiás

A Defesa Civil emitiu um alerta para toda a população goiana nos próximos dias. A previsão é de que, pelo menos até o final de semana, todas as regiões do estado terão chuvas intensas com raios e ventania..

Ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, afirmou que a precipitação acumulada até o próximo domingo (19) deve ser, em média, de 100 mm em diferentes localidades de Goiás.

“Isso acontece porque tem um corredor de umidade vindo do Paraguai, trazendo muita água para o estado, o que pode gerar nuvens de tempestades e pancadas isoladas de chuva”, explicou.

Mas, em alguns pontos isolados, o volume de água pode ser ainda maior. A projeção é de locais da região Nordeste e Sudoeste de Goiás devam enfrentar um acúmulo de mais de 150 mm de chuva nos próximos dias.

O meteorologista alertou para que as pessoas fiquem atentas aonde forem trafegar, pois pode haver alagamentos nas ruas, transbordamento de rios e córregos e até desmoronamento de barrancos e pistas.

“É muito importante que a população evite passar por essas áreas de risco. O solo pode ficar muito instável, com toda essa variação de chuva e calor que Goiás costuma passar, durante essa época do ano”, alertou.

Segundo André, o Cimehgo está trabalhando de forma integrada com a Defesa Civil, para radiografar pontos de risco e se preparar para possíveis situações emergenciais.