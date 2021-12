Faculdade ISE abre inscrições para pós-graduação inovadora e diferenciada de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão

Preocupada em formar profissionais mais humanos e capacitados para o mercado de trabalho, a Faculdade ISE está com inscrições abertas para a pós-graduação de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão.

Com sede localizada em Curitiba, no Paraná, as aulas são online e a instituição é a única a oferecer o curso com um tema tão importante e atual.

E a melhor parte é que a ISE está com uma promoção imperdível. O valor integral do curso é de 12 parcelas de R$ 350. No entanto, os primeiros inscritos pagam o mesmo número de parcelas, mas de R$ 99,90 para o curso inteiro.

No geral, a pós-graduação busca promover a formação de profissionais, de forma que tenham conhecimentos técnicos e científicos sobre desenvolvimento social, diversidade humana, além de interações sociais, físicas e tecnológicas que possibilitam a igualdade de oportunidades e acessos.

O curso de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão foi criado principalmente para atender profissionais com qualquer outra formação superior e que desejam ter mais diversidade e inclusão na realidade em que estão inseridos.

A carga horária é de 360h, com duração mínima de seis meses, sendo que os alunos contam ainda com professores experientes, estrutura curricular diferenciada, material didático digital, biblioteca online, aplicativo exclusivo, dentre outros benefícios.

Para saber mais, basta entrar em contato com a @faculdadeise, no Instagram, ou pelo telefone (41) 9 9934-0275.