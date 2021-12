Novo benefício do Governo Federal já está sendo pago; consulte pelo CPF se você tem direito

Se você está por fora das notícias brasileiras, saiba que o novo benefício do Governo Federal, o Auxílio Brasil, já está sendo pago! O benefício social substitui o Bolsa Família e pretende atender mais pessoas. Bom, para saber se você tem direito, consulte o aplicativo.

Basicamente, o Governo Federal lançou o aplicativo do Auxílio Brasil assim que divulgou o calendário de pagamento. Assim, por meio do CPF, o beneficiário pode consultar se irá receber. Inclusive, dá para baixar o app tanto em aparelhos Android quanto em iOS.

Bom, mas se você está achando o aplicativo um pouco inacessível, ainda há outra opção. Em suma, ligando na Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania pelo número 121, o cidadão também consegue saber, por meio do CPF, se vai receber o Auxílio Brasil.

Novo benefício do Governo Federal

Se você está de fora sobre o assunto, vamos te dar um breve resumo. Primeiramente, o Governo Federal informou que não será preciso fazer novo cadastro para receber o Auxílio Brasil em 2021. Além disso, no momento atual está recebendo 14,5 milhões de famílias que já fazem parte do Bolsa Família.

Mas como receber o benefício? Simples! Receberão o auxílio as famílias cadastradas no CadÚnico. Se ainda houver qualquer dúvida sobre o cadastro, basta fazer a consulta pelo telefone no número 0800 707 2003.

Confira o calendário de dezembro do Auxílio Brasil:

10 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 1;

13 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 2;

14 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 3;

15 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 4;

16 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 5;

17 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 6;

20 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 7;

21 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 8;

22 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 9;

23 de dezembro – depósito para os beneficiários com NIS final 0;