Festas de final de ano aumentam número de criminosos no trânsito de Anápolis

A iminente chegada das festas de final de ano estão causando preocupação nas autoridades de trânsito de Anápolis. O motivo são os motoristas dirigindo embriagados pelas ruas da cidade.

Nas últimas horas, a operação Direção Consciente flagrou 43 motoristas dirigindo embriagadas, deste total, 11 foram presos por dirigir acima da tolerância criminal de 0,34 mg de álcool por litro.

Ao Portal 6, o delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) em Anápolis, comentou sobre o alto número de carros circulando pelas ruas durante a noite e madrugada, além do aumento nos níveis do bafômetro.

“As ruas estavam cheias, mesmo com chuva, a maioria era festa, confraternização e muito bêbado. Neste período de final de ano, aumentaram os níveis de embriaguez. As pessoas bebem muito nas confraternizações e as chuvas aumentam o risco”, pontuou.

De acordo com o delegado, este é o período onde há o maior aumento de mortes e lesões por acidentes de trânsito, entretanto, apesar das estatísticas, as pessoas pouco se importam. Vale lembrar que já foram registradas 98 mortes no trânsito de Anápolis em 2021.

Além das multas, prisão e fiança para os condutores que forem flagrados dirigindo após o consumo de bebidas alcóolicas, ainda há o processo de suspensão ou cassação da carteira nacional de habilitação (CNH).