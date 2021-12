Sem coleira, pitbull invade casa de idoso em Anápolis e mata cachorrinho com mordidas

Um cachorro da raça pinscher foi atacado e morto por um pitbull sem coleira. O caso ocorreu nesta sexta-feira (17), na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis.

De acordo com o dono do cachorrinho atacado, um idoso de 67 anos, ele estava sentado na calçada de casa e avistou o cão entrar no terreno. No entanto, o resgate chegou tarde demais, pois o pinscher já estava ferido e posteriormente veio a óbito em decorrência das mordidas.

Ao constatar o falecimento, o senhor, temendo pela vida, trancou o pitbull em um dos quartos da casa, que estava toda banhada de sangue, e pediu por socorro. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local para prestar atendimento.

Em ronda realizada na região do ataque, o responsável pela guarda do animal foi localizado. O adolescente de 17 anos estava colocando o cão para dentro da residência.

A vítima não quis prestar queixa contra o adolescente, entretanto, o menor foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado como omissão na guarda de animal perigoso.