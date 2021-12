Vídeo: Amigo Secreto termina em quebra pau após homem presentear a colega de trabalho com lingerie

O que era para ser uma confraternização amigável de fim de ano para uma empresa, acabou se tornando caso de polícia, com direito à puxão de cabelo e tapas.

De acordo com o portal Heraldo de México, o caso aconteceu na Ciudad del Carmen, no México, e estava indo tudo muito bem até o momento do Amigo Secreto.

Foi quando um homem casado entregou o presente para a colega de trabalho e a ‘lembrança’ se tratava de uma lingerie.

Como segue a tradição da brincadeira, ela abriu o presente na frente de todos os funcionários e acompanhantes, inclusive, a esposa do trabalhador.

A reação da cônjuge foi extremamente agressiva, mas apenas contra a presenteada.

Nas cenas é possível ver a esposa puxando os cabelos e agredindo a outra mulher.

O caso acabou se tornando uma ação judicial, mas os detalhes como identidades e autuações não foram divulgados.