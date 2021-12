Veja quais foram os melhores times goianos de futebol em 2021 de acordo com a CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a mais nova versão do Ranking Nacional de Clubes, que classifica 239 times brasileiros com base no desempenho recente durante as competições nacionais e internacionais.

O estado de Goiás, inclusive, marcou presença no topo da lista. Isso porque o Atlético Clube Goianiense figurou na posição de número 16, muito por conta de ser o único time do estado na disputa da Série A, a elite do futebol brasileiro, em 2o21.

Vice-campeão da Série B e garantido na primeira divisão do ano que se aproxima, o Goiás se estabeleceu no ranqueamento muito próximo ao rival “Dragão”, mantendo a 23ª posição.

Ainda nas prateleiras de cima da CBF, o Vila Nova também marcou presença na relação, no 31º lugar.

O Goianésia foi outro destaque, quase garantindo um lugar no top 100. O clube do interior ficou apenas uma vaga abaixo do recorte.

Jaraguá (131º), Iporá (139º), Goiânia (156º), Anapolina e Itumbiara (185º) e Anápolis (222º) fecharam a participação das equipes goianas no Ranking Nacional.

Em tempo

Flamengo, Palmeiras, Atlético (MG), Grêmio e Athlético (PR) foram os clubes que compuseram o top 5 de todo o país.

Para fins de comparação, o Flamengo – líder da relação – computou 17.054 pontos na análise da CBF.

Já o Atlético Goianiense – clube do estado que mais pontuou -teve pouco mais da metade do valor, com 8.548 pontos.