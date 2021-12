Maurílio reage bem a tratamento e está respirando espontaneamente

O último boletim médico do cantor sertanejo Maurílio foi um alento para familiares.

O jovem, de 28 anos, que surpreendeu a todos ao ter três paradas cardíacas na noite da última quarta-feira (15) e dado entrada numa unidade hospitalar de Goiânia em estado gravíssimo de saúde, está apresentando melhoras.

Ele começa a ter sinais de atividade neurológica e faz processo de hemodiálise. Maurílio, que faz dupla com Luiza, está respirando espontaneamente – mas com suporte de um ventilador.

Na manhã de domingo (19), a esposa do cantor contou que conversou com o marido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e ele reagiu, com espasmos e lágrimas. “Ele chorou, o batimento cardíaco melhorou, ele começou a ter espasmos musculares, tossir, eu fiquei assustada, mas o pessoal falou que era muito bom”, disse.

Entenda

Maurílio estava participando da gravação de um DVD em Goiânia quando se sentiu mal. O produtor do espetáculo foi quem o socorreu. Próximo à uma unidade de saúde, ele chegou rápido ao local, teve três paradas cardíacas e quadro gravíssimo de tromboembolia pulmonar.