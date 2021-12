Um grave acidente com batida frontal envolvendo um Gol e um caminhão foi registrado na noite desta terça-feira (21), no Jardim Guanabara, região Norte de Goiânia.

Após a colisão, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) e o Corpo de Bombeiros foram acionados no local.

Segundo a Polícia Civil, o acidente ocorreu no encontro entre as ruas Jataí e Piripiri. Sendo que o motorista do Gol não respeitou a sinalização da via e acabou avançando sobre o “pare”, tendo causado a colisão entre os veículos.

Com o impacto da batida, o carro de passeio foi projetado de encontro a um poste de energia elétrica e o caminhão lançado em direção a uma árvore.

No automóvel estavam o condutor, a esposa e uma vizinha no banco de trás, enquanto o motorista do caminhão estava sozinho na cabine.

A cônjuge sofreu lesões na região do rosto e por conta disso encaminhada pelos bombeiros ao Hospital de Urgências de Goiás (HUGO).

Ambos foram submetidos ao teste do bafômetro. Enquanto o motorista do carro ficou zerado no teste, o condutor do caminhão testou positivo com 0,20 mg/l.