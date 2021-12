Amarrado pelo pescoço, jovem é arrastado na lama e populares se divertem ao invés de ajudá-lo

O que era para ser um evento de Cavalgada no município de Alto Paraíso de Goiás, no último sábado (18), se tornou caso de polícia. A razão foi o ocorrido com um jovem de 18 anos que, amarrado pelo pescoço e arrastado na lama por outro homem.

Ao invés de ajudar, populares que presenciaram a situação apenas se divertiram, dando risadas da situação. As imagens chocantes viralizaram nas redes sociais, enquanto a vítima teve que ir ao hospital.

As cenas foram gravadas na fazenda do prefeito do município, Marcus Rinco (DEM). Apesar de ser proprietário do local, ele afirmou que o espaço estava alugado para a empresa HC Festas e Eventos, que organizou a cavalgada.

Por meio de vídeo postado nas redes sociais, o político lamentou o ocorrido, mas afirmou não ter nada a ver com as “cenas bárbaras”, como tratou o episódio.

Em nota, a HC Festas e Eventos afirmou que o acontecimento se sucedeu após o término do evento. E que, durante a cavalgada, não houveram brigas e nem animais feridos.

O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil (PC). Responsável pelo caso, a delegada Bárbara Buttini, disse que a vítima já se dirigiu até a delegacia e pediu sigilo no processo, pois está muito constrangida com a divulgação das imagens.

Ainda de acordo com a delegada, a motivação partiu de uma “brincadeira de mau gosto”. O suspeito deve ser indiciado pelo crime de lesão corporal grave, por risco de vida. Apesar dos exames constatarem apenas lesões leve, o perigo se deu pela corda amarrada ao pescoço.

