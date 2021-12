Vídeo: Mulher descobre pelas câmeras de segurança a “doença” que fez o marido ficar em casa e não viajar com a família

Viralizou no Tik Tok um vídeo das câmeras de segurança de uma casa, que flagraram o exato momento em que um homem sai até a porta com outra mullher e a beija.

O problema é que essa mulher se tratava de uma amante e quem descobriu toda a farsa foi a esposa do traidor.

No vídeo publicado, a tiktoker enganada comenta que desconfiou do parceiro quando o convidou para uma viagem em família e ele se recusou a ir, com a justificativa de que estava passando mal.

Foi quando ela decidiu olhar pelas câmeras, visualizando a ‘doença’ do homem, que o impediu de estar reunido com todos os outros amigos e familiares.

Indagada por internautas, ela confessou ter expulsado o ex-marido de casa como castigo.

Veja: