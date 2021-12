Uma grande causadora das polêmicas de fim de ano: a uva passa. Ou muito amada ou muito odiada, mas saiba que essa frutinha tem muitos benefícios para a saúde que talvez você nunca tenha ouvido falar.

Mesmo após o processo de desidratação, a uva passa não perde os benefícios.

É uma fruta rica em fibras, vitaminas e minerais e, pensando nisso, separamos uma lista de benefícios que uma pequena porção desse alimento pode realizar no corpo humano.

6 benefícios da uva passa que você deve mostrar para quem critica o uso dela na ceia:

1. Regular o intestino

As fibras presentes nas pequenas uvas passas são responsáveis por facilitarem o trânsito intestinal, prevenirem a constipação e a prisão de ventre.

Além do mais, as uvas são capazes de entregar uma sensação de saciedade de forma mais rápida.

Então se você está com planos de não sair da dieta no Natal, opte por este alimento.

2. Efeito energético

As uvas passas são fontes de frutose e glicose, ou seja, possuem potencial energético com esses dois açúcares naturais.

Eles são importantes para deixar o corpo mais ativo e dar mais disposição.

3. Fortalece o sistema imunológico

Por ser rica em vitamina C, as polêmicas uvas passas podem ser excelentes para impedir o desenvolvimento de gripes, resfriados e outras infecções no organismo.

Isso acontece porque a vitamina C é capaz de proteger as células, possui ação antioxidante contra radicais livres e aumenta os glóbulos brancos.

4. Aumenta a libido

Conhecida por ser afrodisíaca, a uva passa pode ser uma boa opção para quem deseja dar uma boa apimentada na relação.

A fruta seca contém arginina (aminoácido) em sua composição, que ajuda a estimular o apetite sexual tanto para os homens como para as mulheres.

5. Previne câncer

Além do gostinho doce e delicioso, a fruta pode prevenir até mesmo cânceres.

As uvas passas são fontes de polifenóis. Esses agentes são antioxidantes e evitam o desenvolvimento das células cancerígenas causadoras do câncer de cólon, mama, próstata e outros.

6. Evita anemia

A anemia é comumente causada pela deficiência de ferro no sangue.

As uvas são ricas com este mineral e podem ser potencializada com outras combinações como laranja, limão e abacaxi, que são fontes de vitamina C.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

