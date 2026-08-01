Fábio Almeida, açougueiro: “não chegue no açougue pedindo apenas para bife, é preciso escolher o corte certo para essa finalidade”

Nem sempre o segredo de um bom bife está apenas na carne escolhida. Segundo um açougueiro, um detalhe simples na hora do pedido pode garantir cortes mais bonitos e uniformes

Foto: Ilustração/Instagram/fabio_acougueiro

Quem costuma preparar bife em casa sabe que a qualidade da carne faz toda a diferença no resultado final.

No entanto, muita gente acredita que basta chegar ao açougue e pedir “carne para bife”, sem imaginar que existem alguns cuidados que podem influenciar diretamente na aparência, no rendimento e até no preparo.

Além da escolha do corte, especialistas explicam que um simples questionamento ao açougueiro pode evitar que você leve para casa bifes menores, desiguais ou com formatos irregulares.

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Embora passe despercebido pela maioria dos consumidores, esse detalhe ajuda a garantir fatias mais padronizadas e bonitas.

Escolha o corte certo antes de pedir os bifes

Segundo o açougueiro Fábio Almeida, o primeiro erro de muitos clientes é pedir apenas “bife”, sem especificar qual tipo de carne desejam.

Antes de qualquer coisa, é importante definir o corte mais adequado para a receita.

Entre as opções mais procuradas para preparar bifes estão:

Filé mignon;

Contrafilé;

Alcatra;

Coxão mole;

Coxão duro;

Patinho.

Cada corte possui características diferentes de maciez, sabor e quantidade de gordura.

Por isso, a escolha depende tanto do orçamento quanto do resultado desejado.

Pergunte se a peça já foi começada

Depois de escolher o corte, existe outra orientação que pode fazer diferença na hora da compra.

De acordo com Fábio Almeida, vale perguntar ao açougueiro se a peça de carne já teve alguns bifes retirados anteriormente ou se ainda está inteira.

Isso acontece porque os primeiros cortes costumam sair inteiros e com formato mais uniforme.

Conforme a peça vai sendo utilizada, os bifes seguintes podem perder o padrão, ficando menores ou com formatos diferentes.

Embora muitas pessoas não se importem com essa diferença, quem busca bifes mais bonitos para servir ou preparar receitas específicas pode se beneficiar desse cuidado.

Dicas para escolher uma boa carne para bife

Defina primeiro qual corte atende melhor à sua receita;

Pergunte se a peça ainda não foi iniciada;

Observe a coloração da carne, que deve estar viva e uniforme;

Prefira peças com gordura clara e firme;

Se tiver dúvidas, peça orientação ao açougueiro sobre o melhor corte para o preparo desejado.

Com esses cuidados simples, fica mais fácil levar para casa uma carne de melhor qualidade e com cortes mais uniformes.

Além de valorizar a apresentação do prato, essa atenção na compra também contribui para um preparo mais prático e um resultado final muito mais satisfatório.

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