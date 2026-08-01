Adeus, fechadura travando: o segredo dos chaveiros para destravar sem precisar trocar a peça

Um cuidado simples pode prolongar a vida útil da fechadura, evitar prejuízos e impedir que pequenos travamentos se transformem em um problema maior

(Foto: Reprodução)

Poucas situações são tão frustrantes quanto chegar em casa e perceber que a chave simplesmente não gira como deveria.

Em muitos casos, a reação imediata é forçar o movimento ou acreditar que chegou a hora de trocar toda a fechadura. No entanto, esse tipo de atitude pode piorar o problema e até causar danos permanentes ao mecanismo.

Embora o desgaste natural faça parte da vida útil de qualquer fechadura, a falta de manutenção costuma ser a principal responsável pelos travamentos.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Felizmente, profissionais da área afirmam que, na maioria das situações, é possível recuperar o funcionamento da peça com um procedimento simples, rápido e de baixo custo.

O segredo, entretanto, não está em produtos comuns encontrados na cozinha ou na lavanderia, mas em um material específico utilizado há anos por chaveiros.

O que faz uma fechadura começar a travar?

Antes de qualquer solução, vale entender por que esse problema aparece. Com o passar do tempo, poeira, pequenas partículas metálicas e resíduos do ambiente se acumulam no interior do cilindro da fechadura.

Como consequência, os pinos internos deixam de deslizar com facilidade, aumentando o atrito e dificultando o giro da chave.

Além disso, mudanças de temperatura, umidade e o uso frequente também aceleram o desgaste das peças. Por isso, ignorar os primeiros sinais pode fazer com que o mecanismo apresente falhas cada vez mais frequentes.

Entre os principais indícios de que a fechadura precisa de manutenção preventiva estão:

necessidade de fazer força para girar a chave;

repetição de movimentos para abrir a porta;

sensação de que a chave “agarra” durante o giro;

funcionamento irregular em determinados horários do dia.

Quanto antes esses sinais forem observados, menores são as chances de a chave entortar ou até quebrar dentro do cilindro.

O método recomendado por chaveiros

Para evitar esse tipo de problema, chaveiros costumam recorrer ao grafite em pó, conhecido como um lubrificante seco.

Diferentemente dos produtos líquidos, ele reduz o atrito entre as peças metálicas sem deixar resíduos pegajosos.

Na prática, o grafite permite que os pinos internos deslizem com mais facilidade, restaurando o funcionamento da fechadura e prolongando sua vida útil.

Além disso, por ser seco, o produto não favorece o acúmulo de poeira, característica que faz toda a diferença na conservação do mecanismo.

Em contrapartida, muita gente ainda comete um erro bastante comum: aplicar óleo de cozinha, azeite, graxa ou desengripantes líquidos. Apesar de parecerem uma solução imediata, esses produtos acabam se misturando com a poeira e a fuligem presentes dentro da fechadura.

Como resultado, forma-se uma espécie de pasta pegajosa que dificulta ainda mais o movimento das peças internas.

Com o tempo, esse acúmulo pode comprometer o cilindro definitivamente e tornar necessária a substituição completa da fechadura.

Como aplicar corretamente o grafite em pó

A aplicação é simples e leva apenas alguns minutos.

Siga este passo a passo:

utilize um frasco de grafite em pó com bico dosador;

aplique uma pequena quantidade diretamente no orifício da fechadura ou sobre a chave;

insira a chave normalmente;

gire a chave várias vezes para distribuir o grafite por todo o mecanismo;

por fim, remova o excesso de pó da parte externa com um pano seco.

Esse procedimento costuma ser suficiente para melhorar o deslizamento das peças internas quando o problema está relacionado ao atrito natural.

Cuidados simples evitam gastos no futuro

Mais do que resolver um travamento, a manutenção preventiva ajuda a preservar todo o conjunto da fechadura.

Por isso, especialistas recomendam realizar a lubrificação pelo menos duas vezes por ano, especialmente em portas externas, que ficam mais expostas à poeira, chuva e variações climáticas.

Além disso, alguns hábitos fazem diferença no dia a dia. Evite girar a chave com força excessiva, nunca tente movimentá-la em ângulos tortos e interrompa o uso caso perceba resistência incomum.

Dessa forma, você reduz o risco de danificar os dentes da chave ou comprometer o cilindro.

Também vale a pena manter um frasco de grafite em pó em casa para pequenos retoques sempre que o mecanismo apresentar sinais de desgaste.

Afinal, uma manutenção simples e feita no momento certo pode evitar despesas maiores com consertos ou substituições da fechadura.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!