Misturar bicarbonato de sódio e limão: para que serve e por que é recomendado

A receita viral promete aliviar dores, melhorar a circulação e até controlar o colesterol. No entanto, especialistas fazem um alerta importante antes do consumo

(foto: Reprodução/Instagram/dicass.rapidas)

Receitas caseiras que prometem melhorar a saúde costumam ganhar espaço nas redes sociais. Entre elas, uma das mais compartilhadas combina água, bicarbonato de sódio e suco de limão.

Em vídeos, a bebida aparece como uma solução para aliviar dores nas pernas, melhorar a circulação, controlar o colesterol e aumentar a disposição.

Apesar da popularidade, essas promessas merecem cautela.

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Até o momento, não há evidências científicas que comprovem que a mistura trate esses problemas ou ofereça os benefícios divulgados na internet.

Como preparar a mistura

A receita utiliza ingredientes simples.

Ingredientes

1 copo de água;

1 colher de bicarbonato de sódio;

Suco de meio limão.

Modo de preparo

Primeiramente, coloque a água em um copo. Em seguida, adicione o bicarbonato de sódio e o suco de meio limão.

Depois, misture até dissolver completamente antes de consumir.

O que a ciência diz?

Embora o limão seja fonte de vitamina C e antioxidantes, a quantidade presente na bebida não é suficiente para justificar as promessas de melhora da circulação ou redução do colesterol.

Além disso, o bicarbonato de sódio atua como um composto alcalino e pode neutralizar temporariamente a acidez do estômago.

No entanto, esse efeito não significa que ele trate dores nas pernas, dores de cabeça ou problemas cardiovasculares.

Até o momento, estudos científicos não demonstram que essa combinação ofereça os benefícios citados nos vídeos compartilhados nas redes sociais.

Quais cuidados são necessários?

O bicarbonato de sódio contém uma quantidade elevada de sódio.

Por isso, o consumo frequente pode aumentar a ingestão desse mineral, especialmente em pessoas com hipertensão, doenças renais ou restrição de sal.

Além disso, o uso excessivo pode causar desconfortos digestivos, irritação da mucosa do estômago e alterações no equilíbrio ácido-base do organismo.

Se você sente dores persistentes nas pernas, inchaço, alterações na circulação ou dores de cabeça frequentes, o mais indicado é procurar um profissional de saúde para identificar a causa do problema.

Dessa forma, é possível receber um diagnóstico adequado e iniciar o tratamento mais seguro e eficaz.

Confira mais no post abaixo!

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