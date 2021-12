Bom, se você já está com as músicas natalinas na cabeça, saiba que não está sozinho. Além disso, você provavelmente também já deve estar atrás de receitas para fazer o chester ou atrás do presente do seu amigo oculto. Bom, mas se nessa correria de fim de ano sobrar um tempinho para um filminho se liga nessa lista: 6 filmes de Natal na Netflix. Já prepara as almofadas e a pipoca, e vem com a gente!

6 filmes de Natal na Netflix que valem a pena assistir neste ano

1. A Família Noel

Em primeiro lugar, começamos nossa lista com Jules, um garoto que passou a odiar o Natal. Isso porque no ano anterior seu pai morreu às vésperas da data. Porém, tudo muda, quando ele descobre que seu avô é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Papai Noel.

2. Um Match Surpresa

Em seguida, não íamos deixar de fora uma boa comédia romântica. Basicamente, em Um Match Surpresa, temos uma jovem que se apaixona por um lindo rapaz em um aplicativo de paquera. Assim, depois de muitas trocas de mensagens, ela decide fazer uma surpresa, aparecendo na casa dele durante o Natal. Aqui começa a aventura!

3. O Bom Velhinho Voltou

No geral, nesta comédia acompanhamos quatro irmãs que se reúnem em uma mansão para comemorar o Natal. Porém, a data não traz boas lembranças, já que há muitos anos elas foram abandonadas pelo pai nessa época. Bom, sem ter como piorar, o tal pai decide reaparecer, depois de anos de sumiço.

4. Um Castelo para o Natal

Enquanto isso, nesse filme temos a escritora americana Sophie Brown, que deseja comprar um castelo na Escócia. Porém, seus problemas começam com o dono mal-humorado do imóvel.

5. Um Menino Chamado Natal

“Um Menino Chamado Natal” é um filme de fantasia que traz a história de um garoto chamado Nikolas, que parte em uma aventura em busca da vila dos duendes. Assim, ele enfrenta perigos e inimigos para descobrir a magia do Natal.

6. Crônicas de Natal (1 e 2)

Por fim, encerramos nossa lista com essa comédia, que até ganhou uma sequência. Assim, no primeiro filme, os presentes de natal das crianças estão em risco porque os irmãos Kate e Teddy Pierce fizeram travessuras com o trenó do Papai Noel. Logo, no segundo filme Kate foge e vai parar no Polo Norte, onde um elfo faz planos de cancelar o Natal.