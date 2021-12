Lojas de Anápolis terão funcionamento especial para atender quem ainda não comprou presentes

Um dos feriados mais esperados de todo o ano, o Natal está mais próximo do que nunca de acontecer.

A data é tão especial que costuma afetar toda a dinâmica organizacional do comércio e demais estabelecimentos prestadores de serviço em Anápolis.

Tanto é que as lojas do Centro terão um horário alternativo de funcionamento, justamente para atender as demandas do pessoal que, mesmo de última hora, ainda corre atrás do presente perfeito para distribuir nas comemorações.

O Portal 6 apurou junto ao Sindicato do Comércio que tanto nesta quinta-feira (23), quanto na véspera do Natal (24), os lojistas poderão seguir abertos até às 22h.

Porém, conforme ressaltado à reportagem pelo presidente do agrupamento, Air Ganzarolli, muitos destes comerciantes devem optar por fechar as portas a partir das 18h na sexta-feira (24), a fim de comemorar a data.

Já no feriado em si, que é o sábado do dia 25, e também no domingo subsequente (26), os comércios irão permanecer fechados a todo momento.

Shoppings

Outra saída comumente buscada pela população nessa mobilização final para concluir as preparações são os shoppings.

Em Anápolis, duas unidades representam a majoritariedade da demanda: o Anashopping, localizado na Avenida Universitária, e o Brasil Park Shopping (BPS), na Avenida Brasil Norte.

Ambos irão adotar uma estratégia própria de funcionamento durante o período especial de feriado, aliado ao final de semana.

O BPS manterá as lojas abertas das 10h às 23h nesta quinta-feira (23), tendo o mesmo cenário para a praça de alimentação, com a exceção do espaço ter sido aberto uma hora depois, às 11h.

O Anashopping também manterá expediente até às 23h, com a diferença das atividades terem sido iniciadas um pouco mais cedo, às 08h.

O cenário muda um pouco a partir de sexta-feira (24), quando os horários de abertura se mantêm o mesmo para as duas unidades, mas os de fechamento terminam às 18h.

Durante o dia 25, nenhuma loja será aberta, exceto pelos estabelecimentos da praça de alimentação, que terão expediente das 11h às 22h nos dois shoppings.

A partir de domingo (26), volta a ser cumprida a escala do próprio dia, em ambas as unidades. No caso em questão, com os estabelecimentos abrindo as portas já no período vespertino, a partir das 14h, e seguindo até às 20h.

As praças iniciam as atividades um pouco mais cedo, às 11h – para atender a demanda do almoço – e continuam em funcionamento até às 22h.