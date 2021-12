Grave acidente na BR-153 termina com cinco mortos e mais de 30 feridos

Um ônibus que vinha de São Paulo se envolveu em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (24), no km 508 da BR-153, na região metropolitana de Goiânia.

O veículo que estava viajando com sentido a Brasília colidiu com uma viatura de inspeção da Triunfo Concebra e posteriormente com um caminhão que seguia no sentido oposto da via. No momento do acidente chovia bastante e a pista estava escorregadia.

A batida deixou cinco mortos e outros 30 feridos, que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e enviados ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está juntamente com o Corpo de Bombeiros e a Triunfo Concebra na rodovia avaliando as condições para liberar o trânsito, que está lento e com fluxo intenso.

Portanto, a orientação dos órgãos é de que o motorista evite passar por esse trecho da BR, optando por outras rotas ou então outros horários em que o tráfego seja menos intenso.