Receita de Peito de Frango Suculento para fazer em casa e se sentir em um restaurante

Também conhecido como Frango Caprese ou frango Hasselback, esse prato vai te levar aos céus! Bom, mas sem rodeios, veja a seguir uma Receita de Peito de Frango Suculento de dar água na boca! Já pegue seu frango e venha com a gente.

Antes de tudo, vamos frisar que o seu frango fica mais gostoso se assando no forno convencional a gás sem grill. Além disso, para assar um peito de frango, gastamos 30 minutos. À medida que 2 peitos de frango, gastamos 60 minutos. Enquanto isso, para assar 3 peitos frango, gastamos 90 minutos.

Receita de Peito de Frango Suculento:

Você vai precisar de:

Papel alumínio

Papel antiaderente

1 forma retangular tamanho médio

2 colheres de chá de sal

1 colher de café de pimenta do reino

1 colher e ½ de sopa de mostarda

3 filés de peito de frango

1 colher de sobremesa de mel

1 colher de sopa de cachaça

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 alhos amassados

3 batatas cortadas em rodelas

2 cebolas cortadas em rodelas

1 tomate médio cortado em rodelas ou meia lua

150 gr de queijo mussarela cortado em pedaços

1 raminho de manjericão

Modo de fazer:

Primeiramente, limpamos o frango tirando o excesso de gordura. Em seguida, fazemos cortes na horizontal, sem chegar até o final do filé para não desmanchar.

Enquanto isso, fazemos um molho utilizando o suco de limão, o sal, a pimenta do reino, a mostarda, o mel, a cachaça e azeite de oliva e misturando com um fouet.

Agora, temperamos os peitos de frango pincelando cada peito de frango. Inclusive, dentro dos cortes feitos com mais ou menos a metade desse molho que preparamos. Assim, deixamos marinar por 30 minutos ou mais dentro de um saco plástico na geladeira. Após esse tempo de marinar, unte com alho amassado e pincele com o resto do molho de suco de limão, sal, pimenta do reino, a mostarda, o mel, a cachaça e azeite de oliva.

Nesse entretempo, cortamos os tomates em rodelas ou meia lua e a mussarela em fatias grossas ou pedaços. Além disso, separamos as folhinhas do raminho de manjericão.

Agora, forramos a assadeira com o papel antiaderente, depois uma camada de batatas cortadas em rodelas, seguida das cebolas e, por fim, os 3 peitos de frango. Ademais, acomodamos os tomates, o queijo e o manjericão.

Por fim, embrulhe toda a forma com papel de alumínio e deixe assar por mais ou menos 45 minutos. Assim, retire o papel alumínio e deixe assar por mais 45 minutos ou até o peito de frango ficar levemente dourado.

