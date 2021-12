Trabalho, esperança e fé no futuro

Encerramos mais um ciclo de vida e de trabalho na Assembleia Legislativa e em nossa reflexão sobre este último ano, às vésperas do Natal, é que 2021 redimensionou a palavra “gratidão”. Termo amplo e de significado profundo, a gratidão de 2021 é pela oportunidade de estarmos vivos. Milhares de mesas na ceia de Natal em todo o Brasil estarão com cadeiras e espaços vazios e levantaremos os olhos aos céus em memória dos entes que nos deixaram.

Ao mesmo tempo, é nossa missão agradecer por estarmos vivos e pela oportunidade de atravessarmos juntos este que é um dos piores períodos da humanidade moderna. A Covid-19 nos trouxe devastação, morte e deixará marcas. Também deixará ensinamentos para a vida de agora em diante, como o poder da União e a valorização da Vida como premissa fundamental.

Esta gratidão redimensionada também chega a outras áreas. Nossa atuação política ao longo deste ano teve intensa participação popular. Circulamos nas cidades, conversamos com as pessoas e conseguimos atender a diversas demandas. Nossos resultados neste ano só puderam ser alcançados porque aumentamos o nosso círculo de debate do mandato, através de uma rede de amigos e apoiadores que nos deram a chance de ampliar a nossa representatividade.

Também sou grato aos colegas deputados que estiveram ao nosso lado quando convocados para votar em pautas e projetos de interesse de Anápolis, como no caso da nossa conquista da expansão do Daia. Igualmente, os nossos amigos e amigas vereadores, os prefeitos e vices que também se desdobraram para contribuir com o nosso trabalho na confiança de que daríamos retorno às suas cidades com emendas parlamentares, o atendimento em pleitos específicos, tudo com a mesma finalidade: levar mais qualidade de vida à população.

Chegamos ao Natal, época de esperança e de renovação, com a sensação de dever cumprido por um ano de muito trabalho. Agradecemos a Deus pela oportunidade e por nos usar para que fizéssemos por quem mais precisa. Em oração, pediremos que outro ciclo se abra em 2022 com fé no poder transformador do trabalho e numa união ainda maior de todos nossos amigos e amigas para superarmos dificuldades e atingirmos novas conquistas.

Feliz Natal!

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.