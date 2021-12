A manhã deste sábado (25) de Natal iniciou com a triste notícia do Corpo de Bombeiro, que acabou encontrando o corpo de uma idosa que estava desaparecida desde a madrugada de sexta-feira (24).

Ela estava entre os passageiros do ônibus da Real Expresso, que colidiu com uma viatura de inspeção da Triunfo Concebra e um caminhão na BR-153, em Aparecida de Goiânia.

No momento da colisão, ela foi arremessada para o córrego Santo Antônio e permanecia desaparecida desde então.

Agora, chega a seis o número de vítimas fatais no acidente.

A tripla colisão aconteceu durante a madrugada de sexta-feira (24), quando o ônibus, que estava no sentido Anápolis, colidiu com a viatura e posteriormente com um caminhão que seguia no sentido oposto da via.

Como estava chovendo bastante, e a pista estava muito escorregadia, o veículo que transportava os passageiros acabou caindo na ribanceira.

Além das vítimas fatais, outras 30 pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s).