Em Anápolis, vingança com IPhone vira caso de polícia após mulher descobrir o que o ex fez

O término de um relacionamento pode sempre causar dor de cabeça para ambas as partes e não foi diferente em Anápolis.

Na cidade, uma vingança arquitetada pelo ex virou caso de polícia ao ser descoberta pela mulher. O caso ocorreu no Setor Industrial Munir Calixto, bairro do extremo Sul da cidade.

Após o rompimento, ocorrido há cerca de dois meses, a vítima diz ter sido furtada pelo ex marido que levou o celular. Agora, a mulher localizou o telefone que estava em posse de um terceiro.

Ao confrontar o atual proprietário do aparelho, ele disse que o ex havia lhe vendido o smartphone por R$ 2.500. Na frente da polícia, o “novo dono” também sustentou que a vítima tinha ciência da transação.

Por conta da divergência de versões, ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, que vai investigar o caso. Até lá, o aparelho deve ficar confiscado e o mais provável é que o comprador responda por receptação.